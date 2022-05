Ana Flávia diz que não se viu representada no meio digital durante muito tempo: “O mercado é desigual”

Aos 26 anos, Ana Flávia ficou conhecida por criar conteúdo sobre aceitação feminina e empoderamento da mulher preta, durante a pandemia

Publicado em 30/05/2022

Ana Flávia (26), acumula mais de 600 mil seguidores em suas redes sociais, onde fala de diversos assuntos, com aceitação de um corpo real e o empoderamento da mulher preta.

A carioca de Campo Grande também compartilhar com suas seguidoras dicas de beleza, moda, viagens e sua rotina diária. Em seu canal do YouTube, Ana Flávia também aparece cantando e já até fez covers de cantoras como Iza (31) e Tássia Reis (32).

A influenciadora tem personalidade única e divide com seus fãs todo o seu amor-próprio com conteúdos inspiradores. Ana tem como missão ensinar outras mulheres a não terem vergonha de si mesmas. Tratando a moda e a beleza do seu jeito, cheia de autenticidade, a influencer busca alcançar espaços em que não se via representada até pouco tempo atrás.

“Às vezes, se a gente para pra analisar a fundo, da vontade de deixar tudo pra lá porque tem um monte de gente sem conteúdo nenhum ganhando fama (e dinheiro!) só por ser padrão e é aí que a gente percebe o quanto o mercado é desigual porque existe um monte de gente por aí cheia de talento, mas sem tantas oportunidades quanto os outros”, reflete.

Mesmo diante das dificuldades e das portas fechadas com que se deparou durante a vida, Ana Flávia decidiu que desistir não é uma opção e chegou com o pé na porta nesse meio, mostrando que veio para ficar. Em menos de 2 anos trabalhando sua imagem a comunicadora alcançou grandes feitos, como ter duas fotos suas postadas pela marca da Beyoncé (40) em colaboração com a Adidas, para a marca Ivy Park.