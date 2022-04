Agabas abre álbum de fotos de passeio pelo Egito: ''Conhecer lugares que você jamais imaginaria!''

Agabas compartilha cliques de viagem pelo Egito e detalha aventuras pelo Rio Nilo, Mar Vermelho e Cairo!

Redação Publicado em 12/04/2022, às 10h03

O Egito se tornou um dos roteiros mais procurados pelas celebridades para se aventurar nos últimos anos. E quem não deixou de embarcar nessa aventura é o influenciador Agabas (30).

O nordestino, que percorreu mais de 30 países ao redor do mundo e está em viagem pelo país, contou que a vantagem está na moeda e com isso, você pode desfrutar ainda mais do país.

Ainda nas redes sociais, o podcaster e youtuber contou um pouco do seu roteiro: quatro dias de cruzeiro pelo grandioso Rio Nilo, três dias pela cidade do Cairo e outros três dias para desfrutar do Balneário de Hurghada, que se estende por 40 quilômetros ao longo da costa egípcia do Mar Vermelho.

Dando dicas aos seus seguidores, o blogueiro disse afirma quer as melhores épocas para visitar o país é durante a primavera e outono. “O Egito faz bastante calor no verão e as noites são muito frias no inverno”, disse. “No Egito, temos que ter muito cuidado com os ‘amigos dos turistas’. Eles puxam papo e são super simpáticos, perguntam de onde você é, dão dicas de lugares nos arredores sem você nem pedir. Embora alguns falem que é uma cidade desorganizada, viajar para o Egito é super seguro”, detalhou ele.

Agabas disse ainda o que não pode faltar na mala para quem vai embarcar para a terra de Tutancâmon: “Bonés, camisas leves, tênis confortáveis, baterias portáteis, roupas de banho e um casaco leve para a noite que faz friozinho”, concluiu ele, ao mostrar sua mala.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agamenon Filho 🦀 (@agabas)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agamenon Filho 🦀 (@agabas)