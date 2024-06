Tecnologia: confira 6 itens para turbinar o seu home office

Com tela antirreflexo de 15,6", que proporciona maior conforto visual e definição de imagem, este notebook possui design leve, compacto e ultrafino, além de processador AMD Ryzen e alto-falantes com certificação Dolby Atmos.

Deseja mais praticidade e eficiência na hora do seu home office? Nós podemos te ajudar nessa missão! Preparamos uma lista com 6 itens incríveis e super tecnológicos, que serão grandes aliados na hora de garantir um trabalho mais prático e eficiente. Tem de tudo: notebook, mouse, tablet e muito mais!

Leve, confortável e com design dobrável, este fone sem fio reproduz som de alta qualidade. Possui modo "mãos livres", assistente de voz Siri integrado, inclui microfone e classificação IPX4.

3. Impressora multifuncional Ecotank L4260, Epson: https://mercadolivre.com/sec/13HYua1

Compacta e de fácil instalação, essa impressora possui tanque de tinta 3 em 1, com conexão Wireless e impressão frente e verso automática (Auto Duplex). Além disso, conta com tecnologia Heat-Free, que evita altos custos de impressão e desperdício, e integração total com sistema inteligente.