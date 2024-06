Óleos capilares: 7 produtos para incluir na rotina de beleza

Com fórmula rica em antioxidantes e vitaminas, esse óleo promove redução do frizz, hidratação profunda, mantém os fios protegidos e um brilho radiante.

Confira e escolha seus óleos capilares favoritos no Mercado Livre:

Seja para nutrir, proteger, dar brilho ou eliminar o frizz, os óleos capilares são cheios de benefícios e uma ótima escolha quando o assunto é a beleza e saúde das madeixas. Pensando nisso, preparamos uma lista com 7 produtos que você precisa conhecer e incluir na rotina de self care!

Com óleos de flores preciosas, este produto é indicado para todos os tipos de cabelo e garante muita nutrição, vitalidade e brilho.

Com óleo de amaranto, este produto é perfeito para eliminar frizz e prolongar o efeito liso nos fios, além de selagem imediata e um brilho 3D.

6. Óleo Elixir Ultime, Kérastase: https://mercadolivre.com/sec/12rwnD3

Esse óleo capilar oferece nutrição profunda, brilho incomparável e proteção térmica até 230°C. Formulado com óleos preciosos de marula e camélia, ele suaviza a fibra capilar, reduz as pontas duplas e proporciona um controle duradouro do frizz, deixando seu cabelo incrivelmente sedoso e perfumado por até 24 horas.