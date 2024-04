Moda fitness: confira looks incríveis para arrasar nos treinos

Está procurando novos looks para arrasar nos treinos? Nós podemos te ajudar nessa missão! Selecionamos 11 itens disponíveis no Mercado Livre e que vão garantir muito conforto, estilo e praticidade nas suas práticas esportivas. E tem de tudo: short, saia, camiseta e muito mais!

Criada para proteger a pele da ação nociva dos raios UVA e UVB, essa camiseta também possui FPS50 e é perfeita para performances extremas, já que seu tecido de microfibras de poliéster proporciona alta dispersão do calor do corpo.

Feita com malha levíssima com função anti-bacteriana, essa regata possui alta capacidade de absorção de água, FPS35 contra os raios solares UVA e UVB e modelagem desenvolvida para práticas esportivas.

Ideal para um treino confortável, esse conjunto possui um shorts super resistente (com tecido de alta compressão, macio, confortável, flexível e com costura reforçada) e um top que garante sustentação.

9. Calça legging, Lupo Sport: https://mercadolivre.com/sec/29KBRLe

Desenvolvida com a mais alta tecnologia sem costura e seamless, que diminuem os pontos de atrito e fricção, essa calça possui pontos de ventilação estratégicos em áreas críticas de suor, zonas de compressão para suporte e contrapeso muscular. Além disso, conta com proteção antimicrobial, garante efeito up no bumbum, cós anatômico e maior liberdade de movimento.