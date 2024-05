Grandpacore: conheça a tendência do inverno e garanta itens incríveis

Se você está por dentro das novidades do mundo da moda, provavelmente já ouviu falar da “grandpacore”, não é mesmo? A tendência do inverno de 2024 aposta em itens retrô e estilo “vovô” que, quando mescladas com itens mais modernos, podem criar looks super fashion! Para fazer parte da tendência, invista em itens como blusas tricô, cardigans, blazers oversized, coletes e outros itens super confortáveis.

Para te ajudar a garantir itens incríveis, selecionamos 13 opções disponíveis no Mercado Livre para você escolher suas favoritas. Olha só:

1. Suéter Stay Loose, Levi’s: https://mercadolivre.com/sec/24Xx2f6

Inteligentemente projetado, este suéter cobre nos dias mais frios, mas é leve o suficiente para outras épocas do ano. Possui modelagem ampla e mangas longas.