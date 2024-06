Dia dos Namorados: confira 10 itens que estão entre os mais desejados do Mercado Livre para presentear

Bolsa, moletom, smartwatch, notebook e muitos outros itens incríveis para garantir nessa data especial

O Dia dos Namorados está chegando e, se você ainda não garantiu o presente perfeito para a pessoa amada, nós podemos te ajudar! Preparamos uma lista com 10 itens que estão entre os mais desejados do Mercado Livre e que vão tornar essa data ainda mais especial. Tem de tudo: bolsa, moletom, smartwatch, notebook e muito mais! Confira itens incríveis para presentear e escolha seu favorito: 1. Smartwatch Galaxy Fit3, Samsung: https://mercadolivre.com/sec/1f3KinT Com um design elegante e moderno, esse smartwatch possui tela AMOLED de 1.6" para uma experiência visual incrível. É resistente à água e conta com diversas funções avançadas, como monitoramento de frequência cardíaca, detecção de queda, monitoramento de sono e estresse e suporte para 101 tipos de treinos esportivos.

2. Smartphone Galaxy A15, Samsung: https://mercadolivre.com/sec/1tefwXJ Esse smartphone conta com tela super AMOLED de 6,5”, trazendo uma nitidez vibrante mesmo sob a luz solar direta. Possui uma câmera principal de 50 MP, câmeras Ultra-Wide de 5 MP e Macro de 2 MP para paisagens e close-ups, além de uma câmera frontal de 13 MP para selfies dignas de um profissional.

3. Tablet Galaxy Tab A9+, Samsung: https://mercadolivre.com/sec/2wpYgaB Ideal para quem procura potência e versatilidade, o tablet possui tela de 11”, processador Qualcomm Snapdragon 695 e 64GB de armazenamento interno. O modelo também inclui uma câmera traseira de 8MP e uma câmera frontal de 5MP, sendo a traseira ótima para captura de imagens e vídeos e a frontal ideal para videochamadas.

4. Blusa moletom canguru: https://mercadolivre.com/sec/21MWGsY Feita em tecido moletom, essa blusa é ideal para dias mais frios. Possui estilo casual, sendo composto de algodão e poliéster.

5. Vinho tinto Carmenere Reservado, Concha y Toro: https://mercadolivre.com/sec/2YRHBjb Este vinho tinto é uma experiência gustativa incrível, com bom corpo, taninos presentes e frutado. Super versátil, combina com diversas ocasiões, desde um jantar romântico até uma comemoração entre amigos. Pode ser harmonizado com carnes, molhos, queijos e risotos.

6. Bolsa transversal, Selten: https://mercadolivre.com/sec/1FJLAbi Perfeita para quem faz questão de carregar itens essenciais consigo sem perder o estilo, essa bolsa conta com fechamento em zíper e alça removível, que acrescenta versatilidade e segurança ao produto. O kit acompanha ainda uma carteira linda, moderna e versátil, que se encaixa perfeitamente em todos os momentos.

7. Perfume Olympéa EDP, Paco Rabanne: https://mercadolivre.com/sec/1YFrhBg Apoiado por décadas de fragrâncias memoráveis com o seu nome, Paco Rabanne afirma uma identidade distinta resultante da síntese do design contemporâneo de vanguarda e do artesanato radical.

8. Smartphone Moto G34, Motorola: https://mercadolivre.com/sec/1SkxFFU Combinando elegância e praticidade, esse smartphone possui estrutura refinada e tela de 6,5”. Os filmes e séries ganham um upgrade no design hole in display. Valorize a sua perspectiva única em cada foto com imagens nítidas e vibrantes, mesmo sob luz escassa, graças à poderosa câmera de 50 MP e tecnologia Quad Pixel.

9. Notebook Ideapad 1i, Lenovo: https://mercadolivre.com/sec/2opuqcF Este notebook garante desempenho e elegância em um único produto. Com um generoso armazenamento de 256GB, possui tela de 15,6” e resolução HD, para uma experiência visual imersiva. Além disso, com o poderoso processador Intel Core I3 1215U com 6 núcleos, você desfrutará de um desempenho rápido e eficiente, tornando todas as tarefas diárias mais tranquilas!

10. Perfume Queen of Seduction, Antonio Banderas: https://mercadolivre.com/sec/1K8FtsX Considerada atraente e sensual, essa fragrância é perfeita para mulheres de personalidade forte. Conta com uma onda fresca aquosa e transparente, realçada por uma brilhante e luminosa nota de toranja e framboesa que são combinadas com um moderno e sofisticado coração floral onde reina a íris, o jasmim e a peônia.

Reprodução/Mercado Livre