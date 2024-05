Cuidados com a pele: 7 hidratantes faciais para garantir no dia a dia

Confira opções incríveis de hidratantes faciais e garanta no Mercado Livre

Quando falamos sobre cuidados com a pele, é importante ressaltar que o hidratante é um passo fundamental na rotina de beleza. Afinal, ele pode oferecer inúmeros benefícios para a epiderme, ajudando a prevenir o ressecamento e a descamação, melhorar a elasticidade, retardar o aparecimento de linhas finas e rugas, proteger a pele contra agressões externas e deixar a epiderme ainda mais rejuvenescida e saudável. Pensando em todas essas vantagens, preparamos uma lista com 7 hidratantes faciais que vão fazer toda a diferença no seu dia a dia e você precisa garantir. Confira: 1. Creme Q10 Antissinais Power, Nivea: https://mercadolivre.com/sec/13BaXbD Esse creme facial reduz rugas e linhas de expressão, proporcionando uma pele com aparência mais jovem em quatro semanas de uso. Possui fórmula exclusiva, que contém coenzima Q10 e creatina, ativos que atuam diretamente nas rugas e melhoram a firmeza da pele.

Reprodução/Mercado Livre

2. Creme Benzac Microbioma, Dermotivin: https://mercadolivre.com/sec/1jBvXsc Indicado para peles com tendência à acne, esse gel creme possui tecnologia derivada de probióticos, garantindo uma sensação de alívio imediato e preservando o pH natural da pele. Além de melhorar o desconforto e as irritações, ele promove a saúde do microbioma natural, contribuindo para uma flora cutânea equilibrada. Sua fórmula avançada retém a hidratação por 24 horas, garantindo uma pele suave e protegida.

Reprodução/Mercado Livre

3. Hidratante facial Minéral 89, Vichy: https://mercadolivre.com/sec/2xrXsvF Combinando 15 minerais ricos em água e ácido hialurônico, esse item ajuda a fortalecer a pele, tornando-a mais resistente ao envelhecimento. Também conta com 89% de água mineral termal em sua composição, proporcionando uma hidratação intensa, brilho e saúde a sua pele.

Reprodução/Mercado Livre

4. Hydro Boost Water Gel, Neutrogena: https://mercadolivre.com/sec/1PatZfs Com fórmula super leve e textura em gel de rápida absorção, este item é enriquecido com ácido hialurônico, e ajuda a restabelecer os níveis de água da pele ao longo do dia. Estimula a renovação da epiderme, fortalece a barreira de proteção natural contra o ressecamento e hidrata por até 48 horas, controlando e reduzindo a oleosidade.

Reprodução/Mercado Livre

5. Loção facial hidratante, CeraVe: https://mercadolivre.com/sec/2wMAVWT Especialmente formulada para peles normais a secas, essa loção facial possui textura ultra leve, possui ação calmante e oferece uma hidratação profunda graças às suas três ceramidas essenciais e ácido hialurônico.

Reprodução/Mercado Livre

6. Creme Revitalift Laser x3, L'Oréal Paris: https://mercadolivre.com/sec/22Aaedy Formulado com ácido hialurônico fragmentado, esse creme corrige as rugas, densifica a pele com Pro-xylane, remodela os contornos do rosto e combate a flacidez.

Reprodução/Mercado Livre

7. Epidrat calm B5, Mantecorp: https://mercadolivre.com/sec/2CV3EMP Verdadeiro aliado para peles sensíveis e sensibilizadas, este item possui fórmula exclusiva de D-Pantenol associada ao Complexo Sense C, promovendo a regeneração da pele, acalmando e proporcionando sensação de conforto e refrescância. Além disso, este hidratante multirreparador melhora a descamação, coceira e vermelhidão, garantindo conforto imediato.

Reprodução/Mercado Livre