Cuidados com a pele: 7 produtos incríveis para garantir na sua rotina

Esse produto de cuidado facial noturno ajuda a hidratar, suavizar e melhorar a aparência da pele. Desenvolvido com fórmula suave e perfeito para peles sensíveis e secas, o item combina ingredientes ativos que reparam a barreira de proteção natural da epiderme.

Nada como manter a pele sempre linda, hidratada e saudável, não é mesmo? E para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 7 produtos que vão fazer toda a diferença na sua rotina de skincare facial e você precisa conhecer. Tem de tudo: protetor solar, hidratante, gel de limpeza e muito mais!

Essa máscara facial esfoliante é especialmente formulada com aveia, penetrando nos poros e proporcionando uma limpeza profunda da pele. Remove sujeira e resíduos oleosos, auxiliando na renovação celular ao eliminar células mortas. Também possui abacate em sua fórmula, que contribui para a hidratação da pele.

Esse item assegura proteção, hidratação e toque seco na pele. Com textura ultraleve, possui vitamina E e tecnologia Helioplex em sua fórmula, que protege contra os raios UVA e UVB e previne manchas na pele causadas pela exposição solar.

Super leve, com textura fluída e rápida absorção, este sérum possui vitamina C nanoencapsulada, ácido hialurônico e silício orgânico, que aumentam a luminosidade da pele, possuem efeito antioxidante, estimulam a produção de colágeno e hidratam.

Composto por ácido hialurônico e água vulcânica mineralizante, este sérum fortalece as defesas naturais da pele, proporcionando uma hidratação intensa, preenchimento e brilho.

Essa água micelar é um perfeito demaquilante para a pele. Limpa, acalma, refresca e remove a maquiagem do rosto e olhos de toda a pele, mesmo sensíveis e intolerantes.

7. Gel de limpeza Actine, Darrow: https://mercadolivre.com/sec/255eXPg

Enriquecido com fórmula inovadora, que combina vitamina C com poderosos ativos dermatológicos, este sabonete facial limpa profundamente a pele, ajuda a reduzir a oleosidade, combate a acne e minimiza os poros dilatados.