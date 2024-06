Beleza: 7 máscaras capilares que vão revolucionar suas madeixas

Nada melhor do que manter a saúde das madeixas para que elas estejam sempre lindas, sedosas e brilhantes, não é mesmo? E para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 7 máscaras capilares que vão fazer tooooda a diferença na sua rotina de cuidados com o cabelo.

Confira e escolha seus itens favoritos para adicionar no dia a dia e garanta no Mercado Livre:

1. Miracle Mask, Truss: https://mercadolivre.com/sec/2ff8Ejo

Ideal para todos os tipos de cabelo, principalmente os que sofreram com agressões térmicas e químicas, essa máscara multifuncional possui exclusivo blend de óleos, que promove recuperação capilar e máxima proteção, aumentando a elasticidade e resistência dos fios ressecados. Também garantem brilho extraordinário e maciez, além de reduzir o frizz e o volume.