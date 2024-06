Beleza: 5 produtos incríveis para cuidar da pele nos dias mais frios

Não é segredo que os cuidados diários fazem total diferença na saúde da pele, não é mesmo? E para isso, garantir produtos de qualidade para a hora do skincare também é um passo fundamental! Influencer e skin enthusiast, Brenno Faustino reforça a importância de investir em itens de skincare nos dias mais frios, para que a epiderme se mantenha hidratada e saudável.

“Com a queda das temperaturas, é de extrema importância cuidar de forma persuasiva da pele, seja do corpo ou do rosto, pois a pele também tem suas necessidades. O que eu mais indico é usar e abusar de bons produtos, desde que seja usado com sabedoria e de forma constante”, ressalta.

Pensando nisso e para te ajudar a garantir uma rotina de cuidados completa nos dias mais frios do ano, o influenciador selecionou 5 produtos essenciais para você garantir no Mercado Livre. Olha só:

1. Sérum VC-10, Principia: https://mercadolivre.com/sec/25f1fPK

Formulado com 10% de vitamina C e 0,5% de ácido ferúlico, este sérum é desenvolvido para combater linhas finas, olheiras e hiperpigmentação. Além disso, ajuda a diminuir cravos e espinhas, controla a oleosidade e reduz o tamanho dos poros.