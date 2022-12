Toda suada, Gracyanne Barbosa abaixa calça e exibe marquinha sem calcinha: ''Cardio''

Musa fitness Gracyanne Barbosa fez selfie após cardio e ostentou barriga sarada toda molhada

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) ostentou sua barriga com gominhos em mais uma de suas selfies após o cardio matinal. Nesta terça-feira, 13, a famosa registrou o corpo suado depois de se exercitar em casa e chamou a atenção.

Isso porque, a esposa do cantor Belo (48) exibiu seu abdômen mega sarado e bem bronzeado todo molhado. Abaixando a calça, ela revelou sua marquinha de bronzeado de biquíni de fita.

Além disso, Gracyanne Barbosa mostrou mais uma vez que dispensa a roupa íntima para treinar tanto em casa quanto na academia.

Ainda nos últimos dias, a musa fitness ostentou seu bumbum sem calcinha ao rebolá-lo freneticamente para fazer uma dancinha para o Brasil enquanto o time estava na Copa do Mundo.

Veja:

Gracyanne Barbosa se descabela e grita ao treinar pesado: ''Impossível''

A musa fitness Gracyanne Barbosa impressionou nesta segunda-feira, 12, ao compartilhar um novo vídeo treinando. Em sua rede social, ela publicou o registro fazendo musculação com a ajuda de um profissional e chamou a atenção.

Isso porque, a esposa do cantor Belo apareceu descabelado e até fazendo barulhos ao agachar com bastante peso no aparelho de agachamento livre.

Acostumada a ficar plena na academia e sem demonstrar reação, Gracyanne Barbosa surpreendeu ao surgir "perdendo a linha" por pegar mais forte do que está acostumada.

"Treinão com meu parceiro @lucasdomingues.treinador no comando do @xncarlos que extraiu nosso melhor, trabalhando nossa mente e mostrando que o impossível é só uma questão de opinião. O incentivo de um profissional, faz toda diferença e nos ajuda a ir muito além do que imaginamos, a última série por exemplo era uma repetição máxima, eu fiz 10! O segredo do sucesso, é saber que ninguém chega a lugar nenhum sozinho!", contou ela sobre ter sido acompanhada.

