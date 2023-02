Toda estilosa, Silvia Abravanel exibe silhueta impecável em look fitness: ''Que gata''

Apresentadora Silvia Abravanel surpreendeu ao exibir boa forma em roupa de ginástica

A apresentadora Silvia Abravanel (51) surpreendeu ao aparecer usando um look de ginástica. Toda estilosa, a filha de Silvio Santos (92) deu um show de beleza e boa forma no clique compartilhado domingo, 26, em sua rede social.

No registro, a herdeira do dono do baú apareceu usando uma calça preta, top e um casaco de cor neon combinando com os detalhes das outras peças.

Sorridente, Silvia Abravanel posou e fez uma reflexão sobre se gostar. "O amor-próprio é o melhor amor que podemos sentir, viver e agradecer; meu coração é por Deus de Deus pra Deus", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, a famosa logo recebeu uma chuva de elogios ao aparecer em clima fitness. "Que gata", admiraram os fãs. "Sempre linda", disseram outros.

Veja o look fitness de Silvia Abravanel:

Silvia Abravanel desiste de procurar pais biológicos

A apresentadora Silvia Abravanel foi adotada por Silvio Santos quando ainda era uma criança. Durante o seu crescimento, ela tentou buscar por seus pais biológicos, mas desistiu de sua pesquisa. Agora, em entrevista no programa A Tarde É Sua, de Sonia Abrão (59), ela contou o motivo para ter parado a sua busca.

Silvia contou que, no passado, queria saber com quem era parecida. “Teve uma época que veio uma certidão na minha mão e eu fui atrás. Eu sempre tive mais curiosidade de conhecer minha mãe [biológica] do que meu pai. Por aquela coisa do: 'com quem eu me pareço?'”, disse ela, que ainda contou que não tem mágoas por ter sido entregue para a adoção. “Eles me deram a vida. Eu não julgo a minha mãe, eu não sei porque ela não pôde ficar comigo. Mas ela me deu o dom da vida. Ela tinha dois caminhos: me ter ou me tirar”, contou.

Então, ela contou que desistiu da busca ao ver que seu pai ficou chateado com o interesse dela pela outra família. “Eu fui atrás, mas aconteceu uma situação meio estranha comigo e com o meu pai e morreu o assunto. Ele que me registrou, a mãe Cidinha [primeira mulher de Silvio Santos] que me registrou e baile que segue”, afirmou.