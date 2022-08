Tierry mostra corpo musculoso após mudança na saúde: "Meu antigo eu foi embora"

Tierry surpreende ao mostrar corpo musculoso e abdômen definidos após mudança radical na saúde

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 11h10

O cantor Tierry (33) usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 24, para falar sobre uma mudança positiva em sua vida! O compositor publicou uma foto sem camisa nas redes sociais e surpreendeu os fãs pela mudança no físico.

O artista costuma mostrar sua rotina de treinos, cuidados com o corpo e rotina de exercícios nas redes sociais e seu emagrecimento é perceptível se comparado com fotos de 2021, e até mesmo registros mais antigos, como de 2018.

Na imagem, ele aparece com o corpo mais musculoso, os braços e abdômen definidos: "Meu antigo eu foi embora e nunca mais voltou", escreveu ele ao publicar o registro no Instagram Stories.

Além da rotina saudável, Tierry se mantém focado na rotina de cuidados. No início de 2021, o cantor também fez harmonização facial com procedimentos no nariz, queixo e atrás da maçã do rosto.

