"Tentando ser fitness", diz Rachel Sheherazade ao surgir treinando

A jornalista Rachel Sheherazade postou uma foto na academia e falou sobre a volta aos treinos

Reprodução/Instagram Publicado em 20/07/2022, às 20h32

A jornalista Rachel Sheherazade (48) usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 20, para dividir com os seguidores uma foto em que aparece na academia.

No clique compartilhado em seu perfil no Instagram, a apresentadora aparece sentada no chão, enquanto faz um alongamento.

Na legenda da publicação, Sheherazade confessou aos fãs que estava tentando focar na vida fitness: "Tentando ser fitness", afirmou a artista, que recebeu o apoio dos seguidores nos comentários. "Linda, O resultado sempre vem", disse uma internauta. "Consegue ser linda até treinando", comentou outra. "Sempre bom cuidar da nossa saúde", afirmou uma terceira.

Confira a publicação de Rachel Sheherazade treinando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rachel Sheherazade (@rachelsherazade)

Cliques no espelho

Rachel Sheherazade parou as redes sociais com novos cliques. Em seu feed do Instagram, a jornalista postou diversos cliques em frente ao espelho e surpreendeu os apaixonados seguidores ao surgir bem à vontade e ostentando toda a sua beleza natural. "Nada não. Só aqui de boas, de cara limpa, cabelo bagunçado, sem glamour, sem filtro, e me sentindo bonita", escreveu ela em um trecho da publicação.

