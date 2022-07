Tadeu Schmidt surge malhando de casaco e dispara: ''Invejosos vão dizer que eu botei capuz pra esconder a careca''

Bem-humorado, Tadeu Schmidt posta vídeo malhando de casaco e faz piadinhas nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 14h50

Independente das torcidas, a edição do BBB deste ano teve um consenso entre todos os telespectadores: Tadeu Schmidt (47) foi ótimo em seu papel como apresentador!

E, mesmo depois do fim do reality, ele continua divertindo muito os fãs com as postagens hilárias que faz em suas redes sociais.

Nesta quarta-feira, 06, o jornalista decidiu usar seu Instagram para contar que havia voltado para sua rotina de treinos. Ele publicou um vídeo no qual apareceu pegando pesado na academia.

“Agora, vai! Esta semana, vou malhar os 5 dias úteis, na academia, com meu personal! Sabe há quanto tempo não faço isso? Nem eu sei! Pandemia, mudanças de rotina, viagens… Há anos não consigo essa sequência. Bora!”, refletiu no começo da legenda.

Sempre bem-humorado, o marido de Ana Cristina chegou até a fazer uma promessa ousada para os seguidores: “Agora, vai! Este ano, vai ter foto de sunga! Mentira!”, disse.

Também era impossível não notar que, em determinados momentos da gravação, Tadeu estava de casaco enquanto malhava. Ele prontamente explicou a situação. “Ah, e não se assustem com o casaco… Eu sinto frio quando começo a suar e bate aquele ventinho do ar-condicionado… Invejosos vão dizer que eu botei capuz pra esconder a careca! Mentira! Eu sinto frio mesmo”, garantiu.

Confira o vídeo no qual Tadeu Schmidt aparece malhando de casaco: