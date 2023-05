Solange Frazão choca ao mostrar barriga que tinha aos 36 anos: ''Maravilhosa''

Aos 60 anos, Solange Frazão choca ao mostrar como era seu abdômen no passado

A musa fitness Solange Frazão (60) entrou no clima de tbt da rede social nesta quinta-feira, 11, e relembrou uma foto de quando estava na casa dos 30 anos. Sempre muito sarada, a influenciadora chocou ao mostrar como era sua barriga na época.

De shortinhos e cropped com mangas, a famosa posou deslumbrante dando um show de beleza e muita simpatia. O abdômen mega marcado logo roubou a cena. Aos 36 anos, ela surgiu esbanjando seu corpo super sarado.

"Querido “EU”… Nunca se esqueça de onde você começou. Valorize cada momento Cada dia em que você cuidou de quem você ama… Cada dia que levantou muito cedo… Valorizou as pequenas conquistas… Foi responsável com seus compromissos… Não perdeu energia com coisas sem valor… Investiu seu tempo em conhecimento… Cada dia que você evoluiu em seus planos… Desenhou seus projetos… Foi paciente com o tempo… Respeitou o momento certo das coisas acontecerem… Aceitou as graças com gratidão… Teve disciplina nos momentos mais difíceis… Nunca perdeu a fé e a esperança… Ajudou quem precisava… Foi resistente e comeu certo… Seguiu corretamente os caminhos cheios de pedras… Resistiu quem não torcia por você… Cada dia em que olhou pra frente com os olhos fixados nos seus propósitos… Nunca esqueça! Ame-se Valorize-se Cuide-se. E nunca desista de você", refletiu Solange aos 60 agora.

Nos comentários da publicação, a artista recebeu uma chuva de elogios. "Sempre bela", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda recentemente, Solange Frazão impressionou ao surgir de maiô cavado. Dona de curvas treinadas, ela chocou com sua boa forma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Solange Frazão🅰️+ (@solangefrazaooficial)

Filhas de Solange Frazão surgem em foto rara com a musa fitness: ''Fortes''

A musa fitness Solange Frazão (60) encantou ao compartilhar uma foto rara ao lado de suas duas filhas, Bruna Frazão e Tabatha Frazão. O clique foi publicado pela famosa após ser questionada sobre as herdeiras.

Mãe de duas mulheres e de um homem, Lucca Frazão, a influenciadora revelou um pouco da personalidade das garotas ao ser questionada por uma pessoa se elas são parecidas com ela: fortes e decididas.

"Muito! Fortes, corajosas, decididas... Amo demais!", declarou Solange Frazão sobre as filhas, que são raramente expostas em sua rede social.

Nos últimos meses, a musa fitness encantou ao mostrar como foi o aniversário da neta, Maria Helena, filha de Bruna Frazão. A pequena ganhou um festão temático cheio de fofura.

Veja a foto das filhas de Solange Frazão: