Só de calcinha e camiseta, Kelly Key faz foto no espelho e exibe barriga trincada

08/08/2022

A cantora Kelly Key (39) começou a semana causando nesta segunda-feira, 08, ao mostrar sua rotina com cliques do que faz durante o dia e em um deles acabou aparecendo apenas de calcinha e camiseta curtinha.

Usando pouca roupa, a famosa exibiu seu corpaço treinado no banheiro e chamou muita atenção com seu abdômen todo desenhado, cheio de gominhos.

"Bom dia, Brasil. Rotina da manhã que amo! Aliás, amo rotina… “Sabendo por onde começar, fica mais fácil continuar” Deixar tudo organizado e pronto pra ser executado… Fazer todos os dias as mesmas coisas, com disciplina! Se o cérebro precisa gastar menos energia no momento do planejamento, sobra foco para executar a tarefa. Logo, nos tornamos mais produtivos!", começou dizendo algumas dicas.

Apesar de vários toques úteis dados pela loira, os internautas só conseguiram admirar o físico sarado dela. "Musa linda", elogiaram. "Perfeita", disseram outros.

Ainda recentemente, Kelly Key roubou a cena ao compartilhar um vídeo tomando sol usando apenas roupa íntima. De calcinha e top, a famosa exibiu suas curvas torneadas.

Kelly Key causa ao tirar a calça

Nas últimas semanas, Kelly Key compartilhou mais um de seus vídeos mostrando sua boa forma com muita ousadia. Na ocasião, ela causou ao aparecer tirando a calça e ficando apenas de biquíni cavado. Ao dispensar a roupa, a loira revelou seu corpaço torneado e chocou com os músculos aparentes.

