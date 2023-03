Sem nada por baixo, Gretchen exibe corpão marcado em macaquinho fitness: ''Ícone''

Aos 63 anos, Gretchen exibe curvas marcadas em roupa colada e chama a atenção

A cantora Gretchen (63) colocou seu corpão para jogo em um novo vídeo publicado em sua rede social nesta quarta-feira, 15. Morando em Portugal atualmente, a famosa já se matriculou em uma academia por lá e vem encantando ao se gravar no local.

Dessa vez, a Rainha do Rebolado resolveu fazer uma dancinha depois dos exercícios e chamou a atenção ao surgir usando um macaquinho de ginástica bem colado ao corpo. Com suas curvas marcadas, Gretchen deu um show de gingado ao rebolar ao som de Léo Santana com Zona de Perigo.

"Dançando gostosinho depois de treinar pesado", disse a mãe de Thammy Miranda ao roubar a cena com sua boa forma e beleza.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a artista. "Gente sejamos sinceros, a mulher tá ótima, ela puxou um trio! Eu vou na esquina e já volto ofegante", elogiaram os fãs. "Ícone", definiram os internautas.

Veja o vídeo de Gretchen dançando na academia:

Gretchen toma atitude sobre donos de comentários de ódio sobre sua aparência

A cantora Gretchen está sofrendo com um mal infelizmente comum na internet: os comentários de ódio. Nesta segunda-feira, 13, ela falou como irá agir contra isso.

Ela publicou alguns prints de comentários desagradáveis em suas publicações e deixou claro: "Todas as postagens que vou colocar agora são de pessoas que terminei de bloquear. 'Ah, não responde, deixa para lá'. Não deixo para lá.

"A rede social é minha, se ela entra aqui e fala o que ela fala, ela vai ser bloqueada, vai ser excluída e vai ser exposta. Eu não tenho obrigação de ficar vendo comentários ridículos sobre meu rosto, minha boca, meu corpo", detonou.

Recebendo críticas sobre o preenchimento labial, ela detonou os haters: "Para vocês que estão preocupados que minha boca está assim, meu rosto está assado. Pois bem, semana que vem estou indo para Amsterdã fazer show. Onde será que essa pessoa está? Eu estava em Cascais fazendo show... preocupada mesmo".