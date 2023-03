Sem calcinha, Gracyanne Barbosa treina bumbum livremente: ''Perfeita''

Musa fitness Gracyanne Barbosa treina sem calcinha e choca com glúteos livres em movimento

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) chamou a atenção ao compartilhar um vídeo treinando glúteos na academia que frequenta no Rio de Janeiro. Pegando pesado, a famosa chocou ao exibir seu músculos saltando na roupa fitness.

No registro publicado, a esposa do cantor Belo (48) apareceu descalça para trabalhar melhor o bumbum e impressionou ao exibi-lo bem livre durante o movimento. Afinal, ela dispensou mais uma vez a calcinha.

Sem a roupa íntima, Gracyanne Barbosa ostentou seu corpaço treinado no look bem colado sem marcar. Claro que os internautas logo encheram a influenciadora de muitos elogios ao vê-la pegando pesado na musculação sem perder a pose.

"Perfeita em tudo que faz! A melhor do mundo! Te amo mais que tudo", declarou-se Belo para a esposa. "É tão bonito te ver treinar, você parece estar tão plena", admiraram outros a postura impecável da famosa.

Veja o vídeo de Gracyanne Barbosa treinando sem calcinha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Belo alonga partes íntimas de Gracyanne Barbosa sem dó: ''Empurrar tão bem''

A musa fitness Gracyanne Barbosa sempre surpreende com seu alongamento intenso, mas dessa vez ela conseguiu chocar a todos com a habilidade nunca vista antes. Nesta quinta-feira, 16, a famosa fez os exercícios com o marido, o cantor Belo, e impressionou ao usar até o peso dele no momento.

Deitada no chão, a influenciadora primeiro apareceu com o bumbum para cima alongando as pernas. O esposo ajudou empurrando os glúteos e até sentando neles para intensificar.

Depois disso, o casal chamou atenção ainda mais com outra posição. De pernas bem abertas, Gracyanne Barbosa não recebeu apenas a força dos pés do amado na parte internada das coxas, mas também todo o peso dele, já que Belo ficou em pé nela.

"Hoje o flex com parceria do tudão", mostrou a famosa os registros surpreendentes do momento. "Perfeitinho", elogiou o amado. "Obrigado meu amor por empurrar tão bem", agradeceu a ajuda. Veja as fotos do alongamento aqui.