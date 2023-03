Que isso? Gracyanne Barbosa se abre toda em posição de quatro invertida

Musa fitness Gracyanne Barbosa chocou ao surgir fazendo pose quase impossível com corpo musculoso

Sempre chocando com suas posições no alongamento, Gracyanne Barbosa (39) chamou a atenção nesta quinta-feira, 09, ao surgir apoiada em quatro apoios, mas com a barriga para cima. Impressionando com seu equilíbrio e boa forma, ela não passou despercebida na rede social.

Nos registros publicados em seus stories, a esposa do cantor Belo (48) apareceu se esticando ao máximo e colocou suas curvas saradas para aquecer.

De top e calça de ginástica, peça cheia de recortes, Gracyanne Barbosa esbanjou seu corpão turbinado e chocou com sua barriga mega sarada. Bem seco, o abdômen ficou bem marcado na posição e o glúteo da famosa também surgiu se movimentando.

Sobre tentar a posição, a influenciadora comentou. "Muita luta e zero evolução. Mas um dia ela vem", falou sobre melhorar.

Veja a pose de Gracyanne Barbosa:

Gracyanne Barbosa revela quantas vezes por semana vai para cama com Belo

A esposa do cantor Belo, Gracyanne Barbosa, abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e resolveu escolher algumas perguntas para responder. No domingo, 05, ela divertiu os seguidores ao contar a frequência com o marido.

Divertindo-se com o questionamento, a musa fitness apareceu dando gargalhada e brincou ao falar sobre quantas vezes que vai para a cama com o esposo na semana. "37, gente, não é a média de todo casal?", debochou Gracyanne Barbosa ao rir muito com a pergunta de um seguidor. Ela ainda escreveu: "Chega, cocei o olho".