Que corpo é esse? Maíra Cardi exibe cinturinha e pernão na academia

Influenciadora Maíra Cardi impressionou ao surgir de shortinhos e top exibindo corpo sarado na academia

A influenciadora e ex-BBB Maíra Cardi (39) impressionou ao mostrar seu corpo na academia. Nesta terça-feira, 07, a famosa iniciou o dia cuidando de sua saúde e chamou a atenção ao publicar uma selfie no espelho.

No registro compartilhado pela coach fitness, ela apareceu fazendo pose em uma máquina de musculação e chocou com suas curvas saradas.

De top e shortinhos curtos, Maíra Cardi exibiu sua silhueta sequinha e impressionou com uma cinturinha de violão e pernas torneadas.

Muito ligada ao mundo saudável, a musa ajudou seu novo namorado, Thiago Nigro (32), a perder mais de 17 kg. Após assumir o romance com o empresário do mundo financeira, ela chocou ao exibir o antes e depois do amado.

Veja a foto de Maíra Cardi na academia:

Maíra Cardi sofre ao ver a filha ir pela primeira vez à casa de Arthur Aguiar sem ela

Após anunciar nos últimos dias que está em um relacionamento com o coach Thiago Nigro, a empresária Maíra Cardi mostrou que não está tendo mais o contato que tinha antes com o ex-marido, o ator Arthur Aguiar (34), com quem terminou o casamento em outubro do ano passado. Na quinta-feira, 02, inclusive, a ex-BBB gravou um momento de difícil que precisou se separar da filha Sophia (4).

Nos próximos dias será o aniversário do campeão do BBB 22 e a pequena arrumou as malas para passar uns dias na casa do pai. Querendo que a mãe fosse junto, a menina surgiu choramingando pedindo para Maíra ir com ela.

Abalada com a situação, a influenciadora registrou o momento real para seus seguidores acompanharem. "Momento sofrimento tá, primeira que vez que vai na casa do pai e ela quer que eu vá, quem é mãe sabe como é", começou dizendo.

Em seguida consolou a herdeira: "Porque a gente ta chorando? Mas acontece que, olha que coisa boa, você tem várias casas, olha quanto amor, quantas pessoas que te amam, quantas casas legais amanhã é aniversario do papai voces vão se divertir".