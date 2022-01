Patrícia Poeta esbanja boa forma com muito estilo na varanda de sua casa

Apresentadora Patrícia Poeta fez fotos na sacada de seu apartamento usando roupa de ginástica e mostrou sua boa forma

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 10h15

A apresentadora Patrícia Poeta (45) esbanjou boa forma em novos cliques em sua rede social.

Nesta segunda-feira, 31, a jornalista global começou a semana com muita energia e estilo ao surgir se exercitando com um look fitness rosa pink na varanda de seu apartamento no Rio de Janeiro.

"Bom dia! Ótima semana pra nós!", escreveu Patrícia Poeta na legenda das fotos em que apareceu se alongando.

Nos comentários, os internautas encheram a famosa de elogios. "Linda demais", admiraram os fãs. "Gata", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta estava em Fernando de Noronha. Por lá, a apresentadora esbanjou beleza ao apostar em biquínis estilosos.

