Patrícia Poeta esbanja beleza ao surgir na academia: "Linda"

A apresentadora Patrícia Poeta arrancou elogios dos seguidores ao postar uma foto na academia após seu treino

Patrícia Poeta(45) arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar uma foto na academia após seu treino desta quinta-feira, 18.

Ao compartilhar o registro no feed do Instagram, a apresentadora do programa Encontro, da TV Globo, contou que está morando em São Paulo há pouco mais de 1 mês, e com o novo horário de trabalho, ela precisou fazer algumas mudanças para encaixar os exercícios em sua rotina.

"Ei, São Paulo! Completando um pouco mais de 1 mês, desde que voltei a morar aqui… Passado e presente se encontrando no mesmo lugar… na capital paulistana… E no segundo turno dessa quinta-feira: malhação!", celebrou a artista.

Em seguida, Patrícia falou da importância de cuidar da saúde. "Sim, com o novo horário de trabalho, damos um jeito de encaixar, na tarde, o cuidado com a saúde e o bem-estar. É a base de tudo, né?! Bjo, pessoal!", completou a apresentadora.

Nos comentários, os internautas exaltaram a beleza da famosa. "Linda demais", disse uma seguidora. "Fica bonita até depois do treino", comentou outra. "Maravilhosa. Um exemplo de mulher", escreveu uma fã.

Doença

Patricia revelou recentemente que também foi diagnosticada com endometriose. A revelação aconteceu após Anitta revelar que precisaria passar por cirurgia por causa do problema de saúde. No programa Encontro, a apresentadora falou sobre o diagnóstico que recebeu há pouco tempo.

"Descobri recentemente que tenho endometriose, não operei ainda. Às vezes temos essa dor, às vezes não se manifesta tanto e vai descobrir lá na frente. Às vezes as mulheres demoram 40 anos para descobrir, que foi o meu caso. Às vezes é uma dor insuportável", disse ela.

