Nos EUA, Isis Valverde exibe boa forma impecável em treino intenso

Atriz Isis Valverde compartilhou vídeo fazendo funcional e impressionou com sua boa forma

CARAS Digital Publicado em 13/02/2022, às 13h51

A atriz Isis Valverde (34) chamou a atenção ao compartilhar um vídeo treinando.

Neste sábado, 12, a artista global mostrou toda sua boa forma ao fazer um funcional intenso em uma academia nos EUA.

Usando um look fitness cheio de estilo, Isis Valverde mostrou suas curvas torneadas em ação. "Go go go girl", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os seguidores ficaram admirados com a boa forma da famosa. "Eu só queria ter essa elegância para treinar", disse uma fã. "A sereia fora da água", elogiaram outros.

Ainda recentemente, Isis Valverde arrancou elogios ao fazer cliques de biquíni em vários ângulos. Com o marido e o filho, ela roubou a cena em um aeroporto ao aparecer de chinelos.

Veja o vídeo de Isis Valverde treinando: