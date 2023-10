Na academia, Kelly Key ostenta tanquinho saltado e pernões torneados: ''Perfeita''

Após o treino, Kelly Key ostenta curvas mega desenhadas e impressiona com tamanho de seus músculos

A cantora Kelly Key impressionou ao começar esta sexta-feira, 06, compartilhando fotos de seu corpo após um treino na academia. Dona de curvas muito saradas, a loira impressionou ao deixá-las em evidência em uma roupa fitness.

De top e shorts saia, a famosa esbanjou seu corpaço mega definido e torneado. No registro, a artista exibiu seu tanquinho com gominhos e também chamou a atenção com suas pernas com o músculo saltando.

"Uma versão de mim que carrega orgulho, disciplina, foco e determinação. É um lembrete de que somos todos obras em progresso e que cada etapa de nossa jornada merece ser celebrada. Talvez eu já não exiba este lado tão frequentemente como antes, mas estou aqui para lembrar a todos de abraçarem sua essência e voarem alto. Por sinal, estou voando", refletiu sobre a conquista de seu físico.

Nos comentários, os seguidores admiraram a beleza da musa. "Perfeita", definiram os fãs. "Sempre linda", elogiaram. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda recentemente, Kelly Key arrancou mais elogios ao publicar cliques de biquíni. Usando a roupa de banho, ela roubou a cena na praia com suas curvas saradas e tatuadas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Key (@oficialkellykey)

Kelly Key fala sobre submissão ao marido

A cantora Kelly Key falou sobre o relacionamento que vive com o empresário milionário, Mico Freitas, com quem vive em Angola e teve dois filhos. Recentemente, a artista compartilhou um longo texto refletindo sobre a questão.

"Encontrei na submissão da minha relação um poderoso laço de união. E você? Hoje em dia, essa afirmação pode soar forte, não é mesmo? Com o tempo, a palavra ‘submissão’ pareceu se inclinar para um único lado, e afirmar que se é submisso muitas vezes causa controvérsias. Mas, espere um momento…", começou dizendo.

A loira então explicou melhor: "Num relacionamento sólido, a verdadeira essência reside na compreensão profunda de que submissão não se trata de controle autoritário, mas de uma entrega mútua, cheia de amor. Assim como os pilares de um império se sustentam firmes, a mulher abraça sua missão com determinação, enquanto o homem, da mesma forma, se entrega com submissão a um objetivo comum".

"Nessa sinergia poderosa, submissão não é uma forma de diminuição ou degradação, mas uma expressão de respeito, confiança e valorização do papel do outro. Como parceiros, trabalham juntos para alcançar metas, sonhos e aspirações, construindo um legado duradouro", comentou.