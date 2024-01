Na academia, Jojo Todynho manda mensagem de incentivo: "Se admire"

Com foco na academia para o seu processo de perda de peso, Jojo Todynho manda mensagem de incentivo para seus seguidores; confira!

A cantora Jojo Todynho está super firme em sua nova vida saudável. Nesta sexta-feira, 12, a funkeira publicou em suas redes sociais alguns cliques novos após um treino intenso na academia e aproveitou para incentivar seus seguidores.

No seu perfil oficial do Instagram, a artista, que já chegou à faixa dos 100 kg cinco meses após a realização de uma cirurgia bariátrica, mostrou os resultados de sua perda de peso com roupas de ginásticas super coladinhas no corpo. Nas fotos, Jojo apareceu suada e cansada enquanto descansava no pós-treino.

Na legenda da publicação, ela fez questão de deixar um recado para incentivar seus fãs. "Hidrate-se, treine, se admire", escreveu a vencedora de A Fazenda 15. Nos comentários, os internautas celebraram o seu foco na vida saudável. "Tenho tanto orgulho de você", declarou um fã. "Maravilhosa sempre", enalteceu outro. "Arrasa Jojo", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho reage aos comentários cruéis sobre seu corpo

Na última quarta-feira, 10, Jojo Todynho revelou que nem tudo são flores na sua jornada de transformação. Em suas redes sociais, a cantora contou que recebeu muitos comentários cruéis e críticas disfarçadas de elogios.

Visivelmente irritada, Jojo usou o stories de seu perfil oficial no Instagram para reafirmar sua postura firme diante de críticas. A estudante de direito contou que não vai pensar duas vezes antes de reagir aos comentários maldosos sobre sua aparência: “As pessoas são muito sem noção. É um elogio com maldade”, iniciou o desabafo.

A cantora afirmou que sabe identificar um falso elogio: “Energia não mente. Para você que não é seguidor de verdade, porque meus seguidores de verdade estão sempre me incentivando”, disse Jojo, que avisou: “Presta atenção para você não me pegar com a lua virada porque vai ouvir o que não quer”, a futura advogada se defendeu.

"É muito feio e inconveniente falar do corpo dos outros. Opinião só é dada quando for pedida, e não faça elogio com maldade enraizada. É muito feio, as pessoas sentem. Se fosse com você, você não gostaria. Se poupa também de passar essa vergonha”, Jojo deu uma verdadeira aula sobre respeitar o corpo alheio em sua rede social.

“Se eu me sentir ofendida e alfinetada, posso estar na frente do Papa, eu me posiciono, e você vai me colocar como vilã”, finalizou a artista, que completou cinco meses de operação.