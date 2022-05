Musa fitness Solange Frazão lança novo livro falando de equiíbrio físico e mental

Solange Frazão fará o lançamento do seu novo livro "Além do Corpo" no próximo dia 30 em São Paulo

A musa fitness Solange Frazão(59) escreveu um novo livro! A empresária irá lançar seu livro "Além do corpo: como exercitar a alma para ter mais força na vida" na semana que vem em São Paulo.

Ajudando as mulheres a terem uma vida mais saudável através do equilíbrio físico, mental e emocional. Ao longo de suas páginas, "Além do corpo" mostra como pode-se levar uma vida saudável e com auto cuidados todos os dias.

No livro, Solange também conta um pouco de sua jornada como mãe, avó, empresária, palestrante e influenciadora, e como conseguiu conquistar a resiliência, confiança e saúde em sua vida.

O lançamento de "Além do corpo" acontece no próximo dia 30 na Livraria da Vila no shopping JK Iguatemi em São Paulo a partir das 19h.