Musa fitness! Kelly Key impressiona a web ao publicar vídeo malhando

De jeito bem-humorado, Kelly Key explica o motivo de só publicar conteúdos fitness

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 15h32

Cada vez mais, Kelly Key (39) vem se consagrando como uma musa fitness.

E, com razão!

Já faz parte da rotina da cantora compartilhar seus treinos e dicas saudáveis. E, nesta quarta-feira, 11, ela decidiu brincar um pouco com isso.

Em seu Instagram, a famosa publicou um vídeo no qual apareceu malhando com um look verde bem justinho.

No registro, é possível ler os escritos: “Você agora só quer saber de postar saúde, alimentação e treino, né Kelly Key?”.

E, ao fundo da filmagem, existe um áudio que explica o motivo. “Claro! Esse é meu marketing, é o meu conteúdo, gente. Quando eu vejo que tem uma coisa que vai me levar à fama, eu vou investir”, dublou a esposa de Mico Freitas (41).

“E vocês gostam de ver?”, questionou na legenda do post. “Sim, posta mais”, pediu uma internauta nos comentários. “Errada não está”, brincou outra. “Você é inspiradora”, elogiou mais uma.

Veja o vídeo de Kelly Key malhando: