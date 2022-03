Monique Alfradique exibe boa forma durante aula de tênis e web elogia: ''Maravilhosa''

Em aula de tênis, Monique Alfradique ostenta boa forma e ganha apoio dos internautas

Na última segunda-feira, 21, Monique Alfradique (35) impressionou seus seguidores ao compartilhar um pouquinho de seus treinos de tênis.

Revelando uma inspiração inusitada, a atriz apareceu uniformizada com raquete em mãos na sua primeira aula e falou sobre a experiência.

“Registros da minha primeira aula de tênis que fiquei com muita vontade de começar a praticar o esporte após assistir ao filme King Richards, do Will Smith”, escreveu ela na legenda do post.

Logo os internautas foram até os comentários deixar elogios e mensagens de apoio. “Maravilhosa como sempre”, disse um. “Minha inspiração é você”, declarou outro. “Arrasou muito”, afirmou mais um.

Famosa pela rotina fitness que rende um corpão escultural, a artista também chama atenção com visuais impecáveis que exibe nas redes sociais.