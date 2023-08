Mel Maia sofre com coceira no treino e choca ao dar close em pernões

Treinando pesado, Mel Maia sofre com perrengue no treino e impressiona ao exibir pernas musculosas

A atriz Mel Maia impressionou ao mostrar mais um momento na academia. Nesta terça-feira, 22, a jovem se gravou após uma aula de jumping e surpreendeu ao exibir como ficaram as suas pernas torneadas depois de realizar a atividade.

Gravando-se no espelho, a famosa chamou a atenção ao exibir suas curvas saradas bem vermelhas. Ela revelou que sofre com muita coceira depois de fazer a aula em que pula na cama elástica. "Eu me coço todo, olha como fica a minha coxa", exibiu.

Veja:

Mel Maia após fim de Vai Na Fé

Nas últimas semanas, após o fim de Vai Na Fé, Mel Maia aproveitou a conclusão de seu trabalho na novela das sete para viajar. Ela foi com as amigas para Paris, na França, onde adquiriu itens de luxo. Depois, ela fez companhia para MC Daniel nos EUA.

Vale lembrar que Mel Maia e MC Daniel assumiram o namoro publicamente em dezembro de 2022 após rumores sobre a proximidade deles. Porém, o relacionamento entrou em crise em junho e os dois se separaram. Algumas semanas depois, eles voltaram a ser vistos juntos em encontros com os amigos. A reconciliação só foi confirmada há poucos dias quando eles apareceram trocando beijos em uma viagem para os Estados Unidos.

POR QUE MEL MAIA E DANIEL TERMINARAM?

O namoro entre Mel e Daniel chegou ao fim após surgirem boatos envolvendo uma suposta traição do funkeiro e até mesmo brigas. Na época, ele teria curtido fotos de uma mulher no Instagram, o que gerou uma série de comentários críticos.

Em meio às especulações do término, o jornalista Leo Dias revelou que Daniel tinha ciúmes das cenas românticas de Mel na novela Vai na Fé, ficando desconfortável com ela beijando outros rapazes.

"O Daniel é famoso há um ano, então ele não sabe lidar nem com a imprensa e, muito provavelmente, nem com a relação da Mel com o seu trabalho. (...) Eles acabaram se distanciando. Por conta da novela, ela tem que trabalhar muito no Rio", disse o colunista no programa Fofocalizando, do SBT.

Leia também: Quem é MC Daniel? Funkeiro é namorado de atriz de Vai na Fé

Na época, o cantor veio a público negar os rumores e confessou que estava vivendo um momento delicado em sua vida. "Meu Deus do céu. Nunca que eu faria isso", disse ele.

"Vou me reerguer, quero que ninguém tenha dó de mim porque eu passei por isso minha vida inteira, mentiras e pessoas tentando me forjar. Vou passar por isso. Não fiz nada para merecer. Deus mostra quem não gosta de mim", declarou.