Marcos Mion impressiona a web ao exibir suas coxas saradas: ''40 são os novos 30''

Apresentador Marcos Mion chama atenção dos fãs na véspera de seu aniversário ao postar vídeo na academia

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 10h09

O apresentador Marcos Mion (43) roubou a cena nas redes sociais ao se despedir de seus 42 anos de idade!

Nesta segunda-feira, 20, o artista completa mais um ano de vida.

Em seu feed no Instagram, no domingo, 19, o comandante do Caldeirão chamou atenção dos fãs ao exibir o corpão em dia de treino na academia. As coxas saradas do famoso deixaram os internautas de queixos caídos.

"Hahaha Uma biscoitada na véspera de completar 43 anos porque dá trabalho chegar nessa idade assim! Deixem um comentário me jogando pra cima pra eu não passar vergonha! Obrigado, de nada!", começou escrevendo.

"E não quero parabéns hoje, não! Amanhã tem post de parabéns, esse é só! Hahaha", disse ainda.

No vídeo, Mion ainda falou: "Meu último post com 42 anos para provar que... Os 40 são os novos 30! E uma biscoitada, né? Porque dá trabalho, viu? (risos) Então deixa um comentário para me incentivar a chegar aos 44 ainda melhor!".

"Parabéns meu querido! Muita saúde e muita alegria em sua vida", desejou Ary Fontoura. "Gatão", elogiou Cauã Reymond. "Que isso, papi!!!", disse Juliana Paes. "Nova definição de coxinha hahaha", brincou Paulo Ricardo.

Marcos Mion exalta talento de Juliette

No último sábado, 18, Juliette foi a grande atração musical do Caldeirão. Além de ser destaque nas redes sociais, a advogada foi muito elogiada por Marcos Mion durante o programa. "Ela vem aí, o maior fenômeno dos últimos tempos. Parou o Brasil, conquistou os nossos corações e nós a colocamos onde ela está. Agora, a gente pode curtir e acompanhar essa artista, que é a rainha absoluta dos cactos. Finalmente no palco do Caldeirola, seja bem-vinda, Juliette", disse o apresentador ao anunciar a cantora.

Confira Marcos Mion impressiona a web ao exibir coxas saradas: