Larissa Manoela esbanja beleza e elasticidade ao mostrar treino de Yoga

Atriz Larissa Manoela dá show de beleza e impressiona seguidores ao mostrar alongamento intenso durante treino: "Uma acrobata"

A atriz Larissa Manoela (22) deu um show de beleza em seu perfil oficial nas redes sociais na tarde desta sexta-feira, 26! A noiva do ator André Luiz Frambach (26) encantou seus mais de 49 milhões de seguidores ao colocar toda a sua flexibilidade e elasticidade para jogo com diferentes posições durante seu treino de Yoga em casa.

Larissa usou um conjuntinho de academia cinza para aproveitar a ocasião com bastante conforto. Com um top e bermuda justíssimos, a musa mostrou que domina a prática com vários alongamentos extremos. Ela filmou toda aula na varanda de seu apartamento enquanto pegava sol. Os cachorrinhos da atriz também participaram da sessão de exercícios e esbanjaram fofura no vídeo.

Na legenda, Larissa deu mais detalhes sobre a prática: "Malhou, alongou e praticou hoje? Saúde e bem estar em primeiro lugar", ela declarou seu novo foco e agradeceu sua preparadora física, Maria Clara: “Yoga precioso sempre com ela e os dogs”, a famosa finalizou a publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Nos comentários, Larissa acumulou elogios dos fãs: “Tão perfeita”, exaltou uma admiradora da atriz. “Uma acrobata”, um seguidor brincou com a flexibilidade da artista. “Tão bom ver o quanto você se cuida”, comentou uma terceira. “Continue se cuidando e incentivando todos nos a fazer o mesmo”, disse mais uma seguidora. “Maravilhosa”, apontou outra.

Briga intensa toma conta de set de filmagens de filme de Larissa Manoela:

Embora Larissa Manoela tenha aparecido plena nas redes sociais, a atriz passou por uma situação inusitada durante as gravações de um filme na última quinta-feira, 26. É que ela se deparou com uma confusão generalizada no set de filmagens em Curitiba, quando um adolescente tentou se aproximar da artista com uma caixa de doces, mas foi violentamente empurrado pelo segurança.