Lady Gaga posta clique do seu treino na academia e fãs adoraram o clique!

A diva pop apareceu de ponta cabeça em suas roupas de malhar

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 21h04

Nesta segunda-feira, 31, Lady Gaga(35) postou uma foto do seu treino na academia!

A diva pop apareceu de ponta cabeça em um tapete de yoga. A cantora vestia uma calça legging azul e uma blusa branca. Na legenda, a atriz de House of Gucciescreveu: "Rolando na segunda-feira tipo...".

Os fãs de Gaga gostaram da volta da artista que estava um tempo afastada das redes sociais. "Super ativa e nós estamos amando", escreveu uma seguidora. Outra fã escreveu: "Você ativa no Insta é tudo".

Alguns seguidores também começaram a achar que a vencedora do Oscar estaria treinando para a turnê do seu álbum Chromatica, lançado no começo de 2020. "Entrando em forma para o Chromatica Ball?", perguntou um fã.

Confira aqui o post de Lady Gaga!