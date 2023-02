Kyra Gracie choca fãs ao mostrar exercício inusitado: "Impressionante"

Mulher do ator Malvino Salvador, Kyra Gracie surpreendeu os fãs ao mostrar um exercício de respiração

Kyra Gracie (37) chocou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 15, ao compartilhar um vídeo mostrando um exercício de respiração.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a mulher do ator Malvino Salvador (47) surge colocando a técnica em prática, e deixou os fãs impressionados ao puxar o ar e fazer alguns movimentos com os músculos.

Ao compartilhar o exercício, a pentacampeã mundial de Jiu-Jitsu falou sobre a importância de saber controlar a respiração. "Respire. Quando entender o poder da respiração, você vai ganhar super poderes", afirmou ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs falaram sobre a técnica. "Ai sim, só os brabos conseguem", disse um internauta. "Como faz isso? Eu tento, juro, mas a barriga quase que não sai do lugar", confessou uma seguidora. "Se eu fizer isso me dá uma hemorragia interna", brincou outra. "Juro que fiquei com falta de ar só de ver! Impressionante", afirmou uma fã.

Confira o exercício feito por Kyra Gracie:

Praia em família

O ator Malvino Salvador e Kyra Gracie aproveitaram o calor no Rio de Janeiro na companhia da família! Nas redes sociais, a pentacampeã mundial de Jiu-Jitsu compartilhou lindos cliques do dia na praia com o maridão e os três filhos do casal, Ayra (8), Kyara (6) e Rayan (2).

No seu Instagram, a mãe coruja surgiu de biquíni estampado e óculos escuros com o caçula no colo. Em uma das imagens, Malvino posou sorridente sem camisa à beira-mar. "Domingo no Rio de Janeiro", escreveu ela ao legendar a publicação.

