Kelly Key mostra corpo treinado em biquíni vermelho e impressiona: ''Perfeita''

Cantora Kelly Key compartilhou clique de biquíni na rede social e chamou a atenção com curvas saradas

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 08h49

A cantora Kelly Key (38) impressionou com mais um clique cheio de boa forma!

Nesta segunda-feira, 21, a famosa começou a semana inspirando seus seguidores ao publicar uma foto de biquíni.

Usando um modelo vermelho, Kelly Key deixou à mostra suas curvas treinadas para incentivar os internautas para participarem de seu projeto fitness.

"Bom diaaaaaa MUSA. CHAMA A TROPAAAAAA. O Desafio dos 21 dias de @projetobabababy começa hoje! Já desbloqueamos 3 tarefas para você adicionar na sua vida durante esse desafio! Hoje tem Live de treino no perfil do desafio e eu espero vcs 08:08 da manhã (horário do Brasil, confira o fuso caso esteja em ouro pais)", disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs não demoraram para enchê-la de elogios. "Perfeita demais", admiraram. "Gata", falaram outros para a loira.

Ainda nos últimos dias, Kelly Key deu mais um show de boa forma ao fazer fotos na academia mostrando seu corpo trincado para chamar os internautas para o seu projeto.

Veja a foto de Kelly Key de biquíni: