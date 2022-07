Kelly Key faz vídeo treinando e impressiona com boa forma

Cantora Kelly Key esbanjou corpaço sarado na academia ao surgir treinando

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 11h43

A cantora Kelly Key (39) mostrou toda sua boa forma em ação ao compartilhar um vídeo nesta sexta-feira, 22, pegando pesado no treino de pernas em uma academia.

Usando um look fitness preto, de top e calça colada, a loira exibiu suas curvas saradas enquanto fazia todos os exercícios em um aparelho para a parte superior no corpo. Inclusive, ela brincou sobre a situação de "alugar" o aparelho.

"COMO SE TORNAR DONA E PROPRIETÁRIA DO SMITH EM UM DIA DE TREINO! Kkkk Só com reforço das minhas meninas pra me proteger! Porque a academia toda quer me matar. Corro o risco de ter q excluir a publicação!? Corro! kkkk Mas não perco a piada", disse ela na legenda.

Nos comentários, os internautas ficaram admirados com a beleza da famosa. "Diva de sempre", escreveram. "Maravilhosa", falaram outros.

Kelly Key tira a calça e mostra corpaço

Ainda nos últimos dias, Kelly Key surpreendeu a todos em sua rede social ao mostrar suas curvas saradas de uma forma inusitada em um vídeo. Tirando uma calça, a loira apareceu de biquíni e ostentou um corpaço absurdo no registro.

