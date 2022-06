Kelly Key exibe barriga trincada na academia e brinca: ''Cadê meu biscoito?''

Cantora Kelly Key mostrou corpaço sarado após treino na academia e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 10h02

A cantora Kelly Key (39) começou a semana esbanjando boa forma e muita energia ao compartilhar uma foto na academia!

Nesta segunda-feira, 6, a loira publicou um registro feito depois do treino e impressionou mais uma vez com suas curvas saradas.

De roupa de ginástica, Kelly Key deixou sua barriga trincada à mostra e brincou. "Cadê meu biscoito!? To muuuuito dedicada! Mereço seu like e comentário! Siga @projetobabababy To preparando novidades, vocês vão AMAR! Outra coisa: Onde está Wally", falou sobre o marido, Micro Freitas, que aparecer sentado atrás da foto.

Nos comentários, os internautas deixaram sua opinião para a musa fitness. "Merece vários likes", disseram. "A musa mais linda", admiraram os fãs.

Ainda recentemente, Kelly Key impressionou ao surgir treinando de biquíni. Nos últimos dias, a loira mostrou como está com o corpo mais sequinho após iniciar treino e dieta novos.

Kelly Key exibe boa forma na academia; veja: