Juju Salimeni fala sobre 'viver' no banheiro: ''A cada 30 minutos''

Musa fitness Juju Salimeni revelou que passar a maior parte do tempo de seu dia indo ao banheiro

A apesentadora Juju Salimeni (35) abriu mais uma caixinha de perguntas em seus stories para passar o tempo nesta terça-feira, 22, e comentou sobre um assunto de sua intimidade: a frequência que faz xixi.

Após comentar que bebe cerca de três litros de líquido por dia, dois de água e um de chá, a musa fitness respondeu a uma pergunta sobre ela ir bastante ao banheiro.

Sincera, ela contou que passa grande parte de seu dia indo ao vaso para urinar. "Faço xixi a cada 30 minutos mais ou menos", deu risada. "Vivo dentro do banheiro", falou ela.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora provou ter um corpo lisinho e sem celulites ao fazer fotos sentada em sua suíte master. Usando um look curtinho, ela ostentou seu pernões torneados e sem furinhos.

Juju Salimeni revela se usa anabolizantes para manter corpo musculoso

A apresentadora Juju Salimeni falou sobre o uso de anabolizantes. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas e acabou recebendo um questionamento sobre utilizar os hormônios para ficar "grande". Sem rodeios, ela abriu o jogo e explicou o seu caso.

"A pergunta correta seria: você faz uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular? E eu to te responder: faço acompanhamento com médico endocrinologista que regula toda a minha parte hormonal para que eu chegue nos meus objetivos estéticos com saúde. Sem hormônios corretamente alinhados você não ganha músculos nem emagrece", falou sobre o seu caso.

