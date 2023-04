Jojo Todynho pega pesado no treino e brinca: ''Gordura, você perdeu mais uma''

Cantora Jojo Todynho compartilha vídeo de sua rotina de exercícios na academia e arranca risadas de sua personal trainer

A cantora Jojo Todynho (26) tem compartilhado sua rotina de treino com seus seguidores nas redes sociais, e nesta quarta-feira, 26, não foi diferente. Ela pegou pesado nos exercícios!

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a famosa apareceu ao lado de sua personal trainer na academia enquanto se exercitava. Na legenda do post, Jojo arrancou risadas ao brincar: "Gordura, você perdeu mais uma!" “Mais uma mortinha para você”, disse ainda no registro.

Jojo Todynho, que estava com 150 quilos, já perdeu mais de 22 quilos. Nutricionista da cantora, Renata Branco, contou que a estudante de Direito já havia começado o processo de emagrecimento, mas com a pandemia de covid-19, acabou deixando o processo de lado. “A Jojo já é paciente nossa a muitos anos, antes da pandemia ela tinha perdido mais de 30kg, fazendo protocolo, atividade física, porém com a vinda dessa pandemia, foi gatilho para ela e para milhares de pessoas a não se cuidarem. Agora a Jojo voltou com força total, e virou para mim e falou 'Renato, eu quero voltar com meu protocolo', e aí estamos aqui", explicou.

Confira o treino de Jojo Todynho:

Após Boninho anunciar novidade para o BBB, Jojo Todynho diz que entraria com condições

Após Boninho anunciar mudanças na seletiva de participantes do BBB 24, Jojo Todynho se pronunciou sobre o assunto. Isso porque antes, o diretor não permitia que famosos que já haviam participado de outros realities entrassem no Big Brother Brasil.

Com o nome cotado para a próxima edição, a cantora falou se entraria na casa e com quais condições. Vale lembrar que ela chegou a ser campeã da 'Fazenda'. “Toparia um confinamento especial só pra entrar, botar fogo na casa e sair. Eu não aguentaria outro confinamento".

Jojo teve uma participação explosiva no reality da Record e chegou a perder a paciência várias vezes, muitas delas com o cantor MC Biel. O jeito sincero foi o que conquistou muitos fãs.