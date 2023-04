Jojo Todynho mostra corpão mais magro na academia e choca: ''Realidade''

Após perder mais de 20 kg, cantora Jojo Todynho mostra corpaço em treino na academia e chama a atenção

A cantora Jojo Todynho (26) esbanjou boa forma ao compartilhar novas fotos treinando na academia. Nesta quinta-feira, 20, a funkeira se mostrou fazendo musculação e impressionou ao exibir como estão suas curvas após perder mais de 20 kg.

Levando uma rotina fitness, com alimentação saudável e exercícios diariamente, a famosa provou que está com tudo. De conjuntinho de ginástica, composto por top e calça de ginástica, Jojo deu um show de beleza no local, mesmo aparecendo cansada da atividade.

"Expectativa x Realidade. A vida não é um morango e malhando com @teamcarolvaz o bagulho é doido…", brincou ela sobre sua rotina de exercícios.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram os registros da cantora. "Estou boba como a Jojo emagreceu", admiraram-se com a transformação dela. "Gostei do look", aprovaram outros.

Veja as fotos de Jojo Todynho na academia:

Jojo Todynho revela se deseja casar novamente e ter filhos: ''Perrengue''

A cantora Jojo Todynho colocou uma caixinha de perguntas em seus stories no Instagram nesta quarta-feira, 19, e abriu o jogo sobre os planos de sua vida pessoal. Enquanto fazia o cabelo, a famosa aproveitou o tempo livre para contar um pouco sobre o que deseja realizar no futuro.

Estudando direito, a futura advogada foi questionada se deseja casar novamente. É bom lembrar que a funkeira trocou alianças em uma cerimônia especial em fevereiro do ano passado com o militar, Lucas Souza, com quem protagonizou um término turbulento.

"Com certeza, com toda certeza, meu bem", falou Jojo Todynho convicta de que pretende casar mais uma vez.

Em seguida, a campeã de A Fazenda respondeu se quer ter filhos. "Eu pretendo ter dois, mas se no primeiro eu já passar perrengue fico só com esse mesmo", brincou ela sobre ser mãe. Jojo ainda comentou que um dos desafios que está enfrentando em seu processo de emagrecimento é a reeducação alimentar.

Nos últimos meses, Jojo Todynho se divorciou e expôs os motivos do fim de seu casamento. O término foi conturbado, o ex primeiro anunciou o fim da relação sem avisar a cantora, eles reataram, contudo, não deu certo e ela resolveu se separar.