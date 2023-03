Jojo Todynho mostra barriga na academia e bate no abdômen: ''Trincada''

Cantora Jojo Todynho mostra barriga após treino exaustivo na academia e diverte

A cantora Jojo Todynho (26) está mais focada do que nunca na academia! Indo todos os dias malhar, a famosa roubou a cena no local ao escolher um look rosa para queimar as calorias com estilo.

Na rede social, ela divertiu ao exibir seu corpaço no top e calça de ginástica bem colados ao corpo. A famosa então exibiu sua barriga e bate no abdômen falando para todos guardarem a imagem que logo menos terá antes e depois.

"Já malhou os glúteos hoje, como é que tá o abdômen, trincada, amor... Guardem bem esse abdômen", avisou a estudante de Direito.

Durante sua passagem pela academia, Jojo Todynho fez aula de spinning e treino de braço. Ela gravou tudo e mostrou que está empenhada na vida fitness.

Ainda na manhã desta quarta-feira, 15, a funkeira iniciou o dia com muita energia ao se gravar dançando de babydoll e mostrando o resultado do pré-treino.

Veja o vídeo de Jojo Todynho na academia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho distribui presentes e colegas da faculdade reagem

Jojo Todynho deu início a faculdade de direito nesta semana e fez questão de mostrar sua nova rotina pelas redes sociais. Seus colegas de classe também estão animados com a novidade e compartilharam um presente inusitado que receberam da cantora durante a aula da última quinta-feira, 9.

No intervalo, Jojo Todynho distribuiu pacotes de amendoim para todos os alunos de sua sala. Um colega de classe registrou tudo em seu stories e elogiou a atitude da cantora, que estuda no período noturno: "Simplesmente Jojo Todynho na minha sala. Abraço! Comprou amendoim para todo mundo!", ele escreveu.

Mas os elogios não pararam por aí! O colega ainda destacou que Jojo deu sentido ao seu meme: “Humildade eu não preciso nem falar porque transparece no meu rosto”, e exaltou a atitude: "Simplesmente virei fã, humildade demais! Ela deu o cartão na mão de um aluno com senha e tudo e pediu para ele comprar", explicou.