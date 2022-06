Jojo Todynho faz agachamento no marido: ''Com o incentivo certo''

Cantora Jojo Todynho divertiu ao surgir treinando com o esposo

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 08h11

A cantora Jojo Todynho (25) está focada nos treinos e mostrou como que faz para se manter ainda mais interessada nos exercícios.

Nesta terça-feira, 21, a personal trainer da funkeira compartilhou um vídeo da famosa e do marido, Lucas Souza, treinando e divertiu ao mostrá-la agachando no amado. Com um look fitness colorido bem colado, a artista trabalhou os glúteos com o apoio do esposo.

"Com o incentivo certo, a gente rende muito mais nos treinos né? @jojotodynho e @lucassouza_ofl. Qual o seu maior incentivo para treinar hoje em dia?", escreveu a professora.

Nos comentários, Lucas Souza brincou sobre o humor da esposa. "Eu gosto de ver ela braba", divertiu-se ele.

Empenhada na vida fitness, Jojo Todynho recentemente brincou sobre ser "dublê de Gracyanne". Na ocasião, ela apareceu com um pijama rosa citando a musa fitness Gracyanne Barbosa (38).

Jojo Todynho agacha no marido durante o treino; veja o vídeo: