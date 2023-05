Jojo Todynho e Gracyanne Barbosa causam alvoroço durante encontro na academia

Encontro fitness! Jojo Todynho não se conteve ao encontrar Gracyanne Barbosa na porta da academia

Dupla de milhões! No úlltimo sábado, Gracyanne Barbosa (39) compartilhou em suas redes sociais um inusitado vídeo na porta da academia. Isso porque a musa fitnees mostrou o encontro inesperado que teve com a amiga Jojo Todynho (26), enquanto chegava ao local para tratar de uma lesão que teve no ombro durante uma sessão de exercícios.

"Eencontro fitness", escreveu a esposa do cantor Belo (49) na legenda da gravação, onde vai ao encontro de Jojo, e logo em seguida a abraça e posa para fotos com a amiga. Usando roupa de academia, as duas surgiram de calça e top no regsitro, exibindo suas barrigas super saradas.

Há poucos dias, a cantora Jojo Todynho, que está focadíssima em seu processo de emagrecimento, posou exibindo seu look de treino."Fitness fashionista", escreveu Jojo na legenda, ao posar em selfie no espelho em uma loja de luxo em shopping na capital do Rio de Janeiro.

Leia também: Toda fashion, Jojo Todynho exibe silhueta mais sequinha em vestido colado: 'Emagreceu muito'

VEJA O ENCONTRO DE GRACYANNE BARBOSA E JOJO TODYNHO:

Foto: Reprodução/Instagram

Jojo Todynho revela tamanho de seu manequim após emagrecer mais de 20kg

Jojo Todynho compartilhou com os seguidores de suas redes sociais mais uma conquista! É que a cantora revelou que eliminou mais de 22 kg do corpão, e segue firme e forte na dieta regrada.

Para mostrar toda sua boa forma, a estrela posou na academia em frente ao espelho com um conjunto justíssimo, composto por top e calça azul, que deixou seu novo corpão em destaque.

Em seguida, pelos Stories publicados em seu Instagram, Jojo, que abriu mão de fazer a cirurgia bariátrica, revelou o tamanho de roupa que está usando atualmente após dar início ao processo de emagrecimento.

"Eu estava vestindo 64. Sabe quanto estou vestindo? 56. Sou projetista, boto o meu projeto e vou no foco. Até o final do ano, eu estarei usando 48. É isso aí, bebê, esqueça tudo. Vou ficar gostosa. Cavala", disse ela no vídeo.

A treinadora de Jojo Todynho falou na última semana sobre o segredo para a cantora perder peso. "O objetivo da Jojo é ser uma mulher saudável acima de tudo", afirmou.