Jade Picon mostra corpo definido pós-treino pesado na academia: ''Forças''

De top, ex-BBB Jade Picon mostra resultado pós-treino pesado e corpão sarado rouba a cena

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 14h28

A ex-BBB Jade Picon (20) segue se dedicando e pegando pesado na malhação durante a sua rotina agitada. A influenciadora digital, que irá fazer sua estreia na novela Travessia (TV Globo), vem exibindo uma parte dos seus treinos e mostrando o seu corpo cada vez mais definido.

E na tarde desta terça-feira, 09, não foi nada diferente. A empresária usou o Instagram Stories para mostrar o resultado de mais um dia de treino na academia e ostentou o abdômen bem definido. Usando roupas próprias, a cinturinha fininha também roubou a cena.

Posteriormente, no meio do treino, ela registrou o cansaço e o suor em seu corpo, que refletiam sua dedicação aos exercícios. Ao final, ainda brincou com a situação: "A hora em que fecho os olhos, resgato forças", falou ela incentivando seus milhões de seguidores.

Ainda nas últimas semanas, Jade Picon apareceu em um vídeo de aula de preparação para atuar com Chay Suede e Lucy Alves para a próxima novela das 21hrs. Os três apareceram fazendo exercícios de atuação e preparação corporal em uma sala de ensaio com Eduardo Milewicz.

