Jade Picon compartilha treino na academia exibindo abdômen trincado

A influenciadora Jade Picon publicou em suas redes sociais seu treino na academia e exibiu boa forma

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 18h05

Nesta segunda-feira, 8, Jade Picon (20) compartilhou em seu Instagram algumas imagens do seu treino na academia. A influenciadora mostrou os exercícios feitos e ainda revelou o look escolhido.

Com um top laranja de mangas compridas e uma calça legging preta, a participante do BBB22 fez exercícios para o abdômen e para as pernas com a ajuda de um personal trainer.

Após o treino, a atriz na próxima novela das 21h exibiu seu tanquinho nos stories e ainda revelou que quase não foi treinar por conta de uma noite de jogos que havia feito com os amigos no dia anterior.

“Meu Deus, nem acredito que consegui treinar hoje. Se eu contasse para vocês o que foi a noite de jogos...”, revelou Jade para seus seguidores.

Confira aqui o look de Jade para o treino!

Reprodução: Instagram

Esclarecendo rumores!

Recentemente, Jade foi ao seu Twitter rebater os rumores de que teria feito procedimentos estéticos para alcançar o físico que está atualmente.

"Eu treino todo dia que nem uma doida, alimentação certinha e tenho que ler que meu corpo é procedimento. Ah não", escreveu Jade.