Grávida, Viviane Araújo exibe corpaço na academia: ''Conferindo o shape da mamãe''

Atriz Viviane Araújo fez foto no espelho da academia e mostrou sua barriguinha de grávida

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 11h45

A atriz Viviane Araújo (47) deu um show de beleza nesta terça-feira, 31, ao compartilhar uma nova foto na academia mostrando sua barriguinha.

No espelho do local, a musa de Carnaval apareceu de lado para exibir o tamanho de Joaquim em seu abdômen e esbanjou boa forma na gravidez.

Usando uma calça de ginástica bem justinha e um cropped, Viviane Araújo mostrou que está deslumbrante na gestação. "Conferindo o shape da mamãe", disse ela na legenda.

Nos comentários, os internautas ficaram admirados com a famosa. "Que maravilhosa", exclamaram os fãs. "Tá linda", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, Viviane Araújo impressionou ao mostrar como sua barriga cresceu. Em outro registro na academia, a famosa já havia mostrado a evolução de seu corpo na gravidez.

A artista ficou grávida por fertilização in vitro por meio da ovodoação – quando é usado um óvulo de uma mulher doadora. "De cara, eu falei assim: ‘Dr. eu não tenho problema nenhum se meu óvulo tiver que ser doado’. Isso foi em 2020. Só que eu estava tão atarefada com trabalho. Estava com contrato e, com a pandemia, eu não sabia se ia voltar, se não ia, então eu também não podia fazer", contou ela.

Grávida, Viviane Araújo mostra barriguinha em foto na academia; veja: