Gracyanne Barbosa choca ao fazer posição de 'sapo' em alongamento

Musa fitness Gracyanne Barbosa impressionou ao exibir corpaço aberto em posição inusitada

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) impressionou ao se exibir em novos cliques alongando no pole dance. Nesta terça-feira, 07, a famosa publicou fotos se aquecendo antes de subir na barra e surpreendeu com poses inusitadas.

No chão, a esposa do cantor Belo (48) surgiu com as pernas abertas e com o bumbum para cima. Parecendo um sapo, a influenciadora não passou despercebida e chamou muita atenção com a posição inusitada.

Além de ter se alongado deitada de barriga para baixo, Gracyanne ainda abriu bem as pernas e encaixou seus glúteos turbinados na barra.

Ainda nesta quarta-feira, 07, a artista chamou a atenção ao surgir treinando com um look nude sem calcinha. Usando as peças bem coladas e com aberturar, ela exibiu um "volumão" indiscreto.

Veja as poses de Gracyanne Barbosa:

Gracyanne Barbosa revela quantas vezes por semana vai para cama com Belo

A esposa do cantor Belo, Gracyanne Barbosa, abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e resolveu escolher algumas perguntas para responder. No domingo, 05, ela divertiu os seguidores ao contar a frequência com o marido.

Divertindo-se com o questionamento, a musa fitness apareceu dando gargalhada e brincou ao falar sobre quantas vezes que vai para a cama com o esposo na semana. "37, gente, não é a média de todo casal?", debochou Gracyanne Barbosa ao rir muito com a pergunta de um seguidor. Ela ainda escreveu: "Chega, cocei o olho".