Felipe Neto impressiona ao mostrar antes e depois de seu corpo: ''Evolução lenta''

Redação Publicado em 27/07/2022, às 13h57

O youtuber Felipe Neto (34) surpreendeu os internautas ao mostrar fotos de seu corpo nesta terça-feira, 26, nos stories em sua rede social para provar que está evoluindo.

Com foto de cinco meses atrás e mais atuais, o influenciador provou que está mudando a forma física gradualmente após adotar algumas medidas mais saudáveis como ir à academia com frequência e comer comidas menos industrializadas.

"Ainda falta muito, tá muito longe do que gostaria, até porque a minha evolução ela é lenta, treino leve, menos exercícios do que as pessoas normalmente fazem, porque eu sei que vou fazer mais vou cansar e ficar com preguiça", contou Felipe Neto sobre respeitar seu tempo.

Sem papas na língua, ele disparou que esse é seu jeito de treinar e que não pegará mais pesado que isso. O mesmo, o youtuber falou sobre a alimentação, que está agora com menos besteiras e mais frutas. "Além disso tem a questão da alimentação, não parei de comer pizza, de comer doce", falou que continua experimentando o que gosta, mas em menos quantidade.

Felipe Neto critica Gusttavo Lima

Recentemente, Felipe Neto usou suas redes sociais para criticar Gusttavo Lima (32). Nos Stories do Instagram, o youtuber falou sobre a live que o cantor sertanejo fez falando que está cansado de ser atacado após ser se envolver em uma polêmica causada devido aos valores dos seus shows em contratos com prefeituras. Após a repercussão da live do esposo de Andressa Suita (34), FelipeNeto detonou o artista.

