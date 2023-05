Empolgado, Rafael Vitti exibe mudança no corpo após treinos: ''Meu momento chegou''

Ator Rafael Vitti posta fotos mostrando antes e depois do corpo após menos de um mês de treinos, e Tata Werneck reage

O ator Rafael Vitti (27) mostrou que está focado nos treinos! O marido da apresentadora e humorista Tata Werneck (39) e pai de Clara Maria, de 3 anos, usou as redes sociais para mostrar a evolução de seus treinos e reeducação alimentar.

Na quarta-feira, 10, o artista publicou uma montagem em seu perfil no Instagram, mostrando as mudanças em seu corpo com o progresso nos exercícios. Ele comparou seu físico atual com uma foto tirada há menos de um mês no dia 20 de abril e se mostrou muito feliz e empolgado com os resultados.

"Dia zero (20 de abril) /// 11 treinos depois. (10 de maio). Tá só no comecinho, mas tô empolgado", celebrou Vitti. Em seguida, ele comentou que não achava que iria para a academia, mas ressaltou a importância de se exercitar. "Nunca me imaginei indo pra academia, entretanto meu momento chegou! E tô até gostando. Que sirva como incentivo. Se exercitar faz bem!!!", escreveu ainda na legenda da postagem.

Nos comentários, Tata brincou com o fato de o maridão ter conseguido o shape tão rápido: "Injusto". O ator ainda recebeu elogios dos fãs, que ficaram chocados com a mudança. "Veio aí. Também nunca imaginei ver você na academia. Focooo", "Tatá, suje bastante roupa, porque o tanquinho tá sendo construído!!!!", "Tá de palhaçada que faz só 11 dias???? Nooooossa como homem consegue esse resultado tão rápido?", disseram.

Rafael Vitti mostra mudança no corpo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Vitti (@rafaavitti)

Rafael Vitti relembra primeiro trabalho na TV aos 18 anos

Nostalgia! O ator Rafael Vitti usou as redes sociais para relembrar seu primeiro trabalho nas telinhas da TV Globo, em Malhação - Sonhos! O artista compartilhou um vídeo no Instagram com cenas de seu personagem Pedro na novela de 2014, quando tinha apenas 18 anos. Na trama, ele vivia o par romântico da atriz IsabellaSantoni, que interpretou Karina.

"O ano era 2014… eu tinha 18 anos, um sonho e muita cara de pau. Deu certo!!! Quem lembra o nome do personagem? Curiosidade: até hoje, 9 anos depois, as pessoas na rua ainda me param pra falar desse trabalho, mais do que qualquer outro que eu fiz", escreveu Vitti, recebendo inúmeros elogios dos fãs pelo trabalho.